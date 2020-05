Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ausgebaut

Landkreis Sömmerda (ots)

Aus einem Bagger bauten Diebe in Sömmerda die Batterie aus und verschwanden mit ihrer Beute. Die Unbekannten nutzten das lange Wochenende und machten sich an dem Baustellenfahrzeug zu schaffen. Um an den Bagger zu gelangen, beschädigten die Langfinger noch einen Zaun. Der Sachschaden beträgt ca. 200 EUR, der Wert der Beute liegt bei 250 EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell