Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Schaden

Erfurt (ots)

In Hochstedt machten sich Diebe an einem ehemaligen Stromverteilerhaus zu schaffen. Die Diebe hebelten eine Tür auf und richteten dabei einen Schaden von ca. 3000 EUR an. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. (JS)

