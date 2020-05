Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dringend Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Am Freitagabend ereignete sich gegen 20:30 Uhr in Erfurt auf der Straße der Nationen, zwischen den Abzweigen Mittelhäuser Straße und August-Röbling-Straße, ein Angriff auf zwei Fußgänger. Den beiden Männern begegnete auf dem Gehweg eine ihnen unbekannte männliche Person in Begleitung einer jüngeren. Ohne erkennbaren Grund schlug der Mann mit seinem Rucksack auf seine Opfer ein, wodurch einer auf den Asphalt stürzte und schwerst verletzt wurde. Der Täter entfernte sich folglich und hinzugekommene Passanten verständigten die Rettung. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass sich unmittelbar nach der Tat drei Personen bei dem Geschädigten aufhielten und sich um diesen kümmerten. Es soll sich um zwei junge Männer und eine junge Frau gehandelt haben. Unmittelbar bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte entfernten sich die Personen in einem nicht näher bekannten Pkw. Der Geschädigte wurde bei der Tat schwer verletzt. Die drei Personen werden dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Erfurt zu melden, da sie als Zeugen der Tat in Betracht kommen. Telefonnummer: 0361/ 7443 1465. (JS)

