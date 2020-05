Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Der Freund und Helfer

Erfurt (ots)

Just als zwei Beamte des Inspektionsdienstes Nord heute Vormittag in der Koenbergkstraße Fußstreife liefen, kam aus der Schiebetür eines Gebäudes eine Entenfamilie herausgelaufen. Folgend musste im Bereich des Theaterplatzes die Straße zur sicheren Überquerung der Entenfamilie kurzzeitig gesperrt werden. Die Autofahrer hielten bereitwillig an, so dass die Beamten die Enten in Richtung des Gera-Flussarms über die Straße geleiten konnten. Zum Erklimmen der Bordsteinkante bekamen die Enten nochmals Schützenhilfe von den Kollegen. Fortan setzte die Entenmutter mit ihren elf Küken den Weg aber alleine fort.

