Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sturzbetrunken

Erfurt (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag kontrollierten Polizeibeamte in Schöntal einen 30-jährigen E-Scooter Fahrer. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von knapp 2,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Ein 42-jähriger Radfahrer wurde am 01.05.2020 in der Weimarischen Straße einer Kontrolle unterzogen. Auch er erreichte bei dem Atemalkoholtest einen Wert von über 2 Promille. Er musste ebenfalls eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. (JS)

