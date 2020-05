Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verschwunden

Landkreis Sömmerda (ots)

Aus einer Scheune in Ollendorf stahlen Unbekannte die Tür eines Traktors, sowie ein Traktorrad. Wie die Diebe an ihre Beute gelangten, ist noch unklar. Die Teile lagen in der Scheune, andere Gegenstände wurden nicht gestohlen. Die Tür und das Rad haben einen Wert von ca. 1000 EUR. (JS)

