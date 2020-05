Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Gartenlaube

Kindelbrück (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht vom 01.05.2020 zum 02.05.2020 in Kindelbrück in eine Gartenparzelle in der Kleingartenanlage "Am Gründelsloch" ein. Es wurde ein Geräteschuppen geöffnet und ein Hauswasserwerk mit Schläuchen im Wert von ca. 400 EUR entwendet. Ausserdem wurde ein aufgestellter Pool beschädigt. Durch die Täter wurde ein Sachschaden von ca. 200 EUR hinterlassen. (wo)

