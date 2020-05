Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall beim Abbiegen

Erfurt (ots)

Glücklicherweise ohne Personenschaden verlief ein schwerer Unfall am heutigen Samstagvormittag an einer vielbefahrenen Kreuzung im Erfurter Südosten. Beim Abbiegen in einen anderen Straßenteil übersah die Führerin eines Ford Focus einen Mercedes im Gegenverkehr. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander und es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000,- EUR. (StSch)

