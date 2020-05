Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Umtriebige Einbrecher

Erfurt (ots)

Ein schlechter Start in den heutigen Samstagmorgen war einigen Anwohnern der Walter-Gropius-Straße in Erfurt beschert. Unbekannte Täter hatten in der zurückliegenden Nacht vier Garagen und drei Kellerabteile aufgehebelt. Während sie in den Garagen leer ausgingen, entwendeten die Einbrecher aus den Kellern drei Fahrräder (zwei Pedelec und ein Mountainbike) im Wert von insgesamt etwa 10.000,- EUR.

Zeugen, welche weiterführende Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, diese dem Inspektionsdienst Erfurt Süd unter Angabe des Aktenzeichens ELS20161354 mitzuteilen. (StSch)

