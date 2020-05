Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Sömmerda, OT Schallenburg (ots)

Am 02.05.2020 gegen 07:30 Uhr befuhr ein 71 Jähriger mit seinem Pkw Citroen die Dorfstraße in Schallenburg. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit einem geparkten VW Golf und in der weiteren Folge mit einem, dahinter parkenden, Renault. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der 71 jährige Fahrer wurde nicht verletzt. (wo)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell