Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sieben Autos beschädigt

Erfurt (ots)

Am heller lichten Tag ließ gestern Nachmittag ein 29-jähriger Mann seiner Zerstörungswut freien Lauf. In der Pragerstraße hatte ihn ein Zeuge beobachtet, wie er von parkenden Autos die Außensiegel abgetreten hatte. Die Polizei stellte den Mann kurze Zeit später. Eine Überprüfung ergab, dass er auch in der Hanoier Straße zugeschlagen hatte. Von insgesamt sieben Autos hatte er die Außenspiegel beschädigt. Die Höhe des verursachten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. (JN)

