Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zusammenstoß

Erfurt (ots)

Ein 13-jähriger Radfahrer und ein 54-jähriger Rollstuhlfahrer stießen gestern Nachmittag in der Schlösserstraße zusammen. Der Junge kam aus Richtung Anger in Richtung Fischmarkt gefahren, der Rollstuhlfahrer war entgegengesetzt unterwegs. Der 54-jährige wurde leicht am Bein verletzt, ein Arzt wurde nicht benötigt. Sein elektrischer Rollstuhl wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Der Teenager blieb unverletzt. (JS)

