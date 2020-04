Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eingebrochen

Sömmerda (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in einen Gebrauchtwagenverkaufscontainer in Sömmerda ein. Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt und richteten dabei an einem Fenster einen Schaden von ca. 300 EUR an. Die Beute fiel für die Täter mager aus. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie nur wenige Euro Bargeld. Zur Tatortarbeit kam die Kriminalpolizei zum Einsatz. (JS)

