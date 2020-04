Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Von der Sonne geblendet

Erfurt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern Morgen an der "Alten Försterei" in Rhoda. Gegen 8.00 Uhr fuhr ein 76-jähriger Opelfahrer frontal in einen entgegenkommenden LKW. Der Autofahrer gab an, von der Sonne geblendet worden zu sein. Er wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wie hoch der Sachschaden ist, kann noch nicht gesagt werden. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell