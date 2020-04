Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wer nicht hören will muss fühlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Gut beschäftigt hat heute Nacht ein Mann die Polizei in Guthmannshausen. Gegen 23.00 Uhr informierten Anwohner die Polizei, dass der 62-Jährige draußen herumschreit, Parolen brüllt und auch die Polizei beleidigt. Als die Beamten vor Ort eintrafen dauerte es eine Weile, bis sich der Mann beruhigte und einsah leise zu sein. Die Polizisten rückten ab und wurden prompt etwa 30 Minuten später erneut darüber in Kenntnis gesetzt, dass der 62-Jährige die nächtliche Ruhe stört. Wieder zeigte sich der Mann uneinsichtig und wollte die Ruhestörungen nicht unterlassen. Der Mann wurde in Unterbindungsgewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht in der Zelle des Polizeireviers. (JS)

