Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Enkeltrick gescheitert

Landkreis Sömmerda (ots)

Mit dem altbewährten Enkeltrick versuchten gestern Betrüger in Walschleben eine 77-jährige Seniorin um ihr Erspartes zu bringen. Die Unbekannten riefen bei der Rentnerin an und gaben sich als ihre Enkelin aus. Sie gaukelten ihr vor, dass die vermeintliche Enkelin einen Unfall gehabt hätte und nun mehrere zehntausend Euro bräuchte. Glücklicherweise fiel die Frau nicht auf die Masche herein. Die Seniorin beendete das Gespräch und verständigte die Polizei. (JS)

