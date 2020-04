Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrraddiebe gestellt

Erfurt (ots)

Gestern Morgen wurden in der Iderhoffstraße zwei Fahrraddiebe erwischt. Der 19-Jährige und die 17-Jährige machten sich gegen 8:00 Uhr in einem Innenhof an mehreren abgestellten Fahrrädern zu schaffen. Ein Zeuge beobachtete das Treiben. Als das Duo bemerkte das es aufgeflogen war, flüchteten die Beiden. Der Zeuge verfolgte die Diebe, konnte sie stellen und den hinzugerufenen Polizeibeamten übergeben. Der junge Mann war bereits am Wochenende mit einem gestohlenen Fahrrad erwischt worden. Gegen das Duo wird nun ermittelt. (JS)

