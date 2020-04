Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nachbarschaftsstreit eskaliert

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht eskalierte ein Streit zwischen zwei Nachbarn in der Krämpfervorstadt von Erfurt. Es war zu Unstimmigkeiten aufgrund einer angebrachten Videokamera im Hausflur gekommen. Einer der beiden Männer befestigte daraufhin Pyrotechnik an der Wohnungstür seines 20-jährigen Nachbarn und brachte sie zur Explosion. Die Retourkutsche folgte sofort, indem der Betroffene bei seinem 28-jährigen Nachbarn die Tür eintrat und ihn bedrohte. Dieser zog wiederum eine Reizstoffpistole und schoss mehrfach in den Hausflur. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellte die Polizei bei dem 28-Jährigen verschiedene Drogen, Falschgeld und Gegenstände sicher, die unter das Waffen- und Strengstoffgesetz fallen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell