Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigaretten und Bargeld gestohlen

Erfurt (ots)

Übers Wochenende flexten Unbekannte einen Zigarettenautomaten auf dem Campus der Uni Erfurt auf. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Diebe Zigaretten unterschiedlichster Marken im Wert von über 1000 EUR. Außerdem gelangten sie an Bargeld in Höhe von über 100 EUR. Der entstandene Schaden an dem Automaten wird auf ca. 1500 EUR geschätzt. (JS)

