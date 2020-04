Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pech gehabt

Erfurt (ots)

Heute Morgen versuchten zwei Diebe eine Simson zu stehlen. Die S51 stand im Alfred-Delp-Ring als sich gegen 02:45 Uhr die zwei Unbekannten an dem Krad zu schaffen machten. Sie versuchten das Schloss zu knacken und stießen dabei gegen ein Motorrad, dass neben der Simson stand. Dessen Alarmanlage wurde ausgelöst und das Duo bekam flinke Füße. Sie versuchten noch die S51 in Gang zu setzen. Da die Täter sie aber nicht starten konnten, ließen sie das Krad zurück. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, in die ein Fährtenhund mit eingebunden war, konnten die Diebe nicht gestellt werden. (JS)

