Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kripo sucht Zeugen nach Brand

Erfurt (ots)

Am Nachmittag des 23.04.2020 brannte es im ehemaligen Reptilienpark im Erfurter Wohngebiet Roter Berg. In diesem Zusammenhang sucht die Kripo Erfurt dringend ein Pärchen, welche als mögliche Zeugen des Brandfalls in Betracht kommen. Das Pärchen hatte sich etwa eine Stunde vor dem Brand zwischen dem Reptilienpark und einer Tankstelle aufgehalten. Sie waren etwa 30 bis 40 Jahre alt und gut gekleidet. Die Frau hatte blonde Haare und trug eine rote Bluse. Der Mann trug ein T-Shirt sowie eine Hose mit aufgesetzten Taschen. Das Pärchen wird gebeten, sich mit der Kripo Erfurt unter der Telefonnummer 0361/7443-1465 oder 0361/7443-2417 in Verbindung zu setzen. (JN)

