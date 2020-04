Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drogendeal gescheitert

Erfurt (ots)

Am Wochenende verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei. Er hatte am Samstag in Erfurt zwei junge Männer bei einer Drogenübergabe beobachtet. Die Beamten stellten vor Ort einen 21-Jährigen. Er hatte mehrere Gramm Cannabis dabei. Der andere junge Mann war mit einem Auto davon gefahren. Die Polizei stattete dem 18-jährigen Fahrer einen Hausbesuch ab. Er stand unter Drogeneinfluss und hatte das frisch erworbene Cannabis bei sich. Gegen die beiden Männer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (JN)

