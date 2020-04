Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Von der Vollcross gestürzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Übertrieben hat es gestern ein 35-jähriger Vollcrossfahrer in Eckstedt. Der Mann war mit seinem nicht zugelassenen Krad so schnell unterwegs, dass das Vorderrad nach oben ging und der Fahrer rücklings von der Crossmaschine fiel. Er stürzte auf das Steißbein und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Schaden an seinem Zweirad beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Die entsprechenden Anzeigen wurden gefertigt. (JS)

