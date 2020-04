Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Garage und Schuppen aufgebrochen

Sömmerda (ots)

In eine Garage in Sömmerda brachen Unbekannte am Wochenende ein. Die Diebe machten sich an dem abgestellten Auto zu schaffen, konnten es jedoch nicht knacken. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie aus der Garage eine Axt, ein Beil und Briketts. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 400 EUR.

Auf einen Rasenmäher, eine Motorhacke und Öl hatten es Diebe in Kindelbrück abgesehen. Die ungebetenen Gäste begaben sich auf ein Gartengrundstück und brachen einen Schuppen auf. Die Beute hat einen Wert von ca. 450 EUR. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell