Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fette Beute

Erfurt (ots)

Auf hochwertige Fahrräder hatten es Diebe am Wochenende abgesehen. Aus einem Keller in der Bebelstraße stahlen sie ein E-Bike im Wert von über 3500 EUR. Zwei Fahrräder im Gesamtwert von 3000 EUR verschwanden am Leipziger Platz. Auch hier hatten sich Diebe Zugang zum Keller verschafft und waren gewaltsam in die Box eingebrochen. (JS)

