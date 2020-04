Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Böser Scherz

Erfurt (ots)

Unbekannte erlaubten sich in der Nacht von Samstag zu Sonntag einen schlechten Scherz. Sie stahlen am Nettelbeckufer ein Krad, um es anschließend in der Gera zu versenken. Eine Zeugin bemerkte das Krad dann Sonntagmorgen in dem Fluss und informierte die Polizei. Wer für die Aktion verantwortlich ist, ist nicht bekannt. Die Besitzerin des Rollers wurde informiert. Ob das Zweirad noch fahrbereit ist, muss noch geprüft werden. (JS)

