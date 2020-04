Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Chips und Getränke geraubt

Erfurt (ots)

Gegen 22:30 Uhr wurde gestern eine 36-jährige Angestellte in einem Getränkeshop in der Innenstadt Opfer eines Raubes. Ein Mann hatte sich an der Auslage bedient und wollte dann den Laden verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Die Frau versuchte den Dieb festzuhalten, dieser riss sich los, packte die Mitarbeiterin und stieß sie weg. Der Mann konnte unerkannt flüchten und trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht gestellt werden. Die Beute hat einen Wert von ca. 10 EUR. (JS)

