Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwarzangler geflüchtet

Erfurt (ots)

Beim Schwarzangeln erwischten gestern Nachmittag Mitarbeiter der Fischereibehörde zwei Männer in der Schmidtstedter Straße. Gegen 15 Uhr kontrollierten die Beiden den Bereich und stellten das Duo fest. Sie sprachen die Angler an, woraufhin die Zwei in ein Auto stiegen um weg zu fahren. Die Mitarbeiter der Fischereibehörde stellten ihr Fahrzeug vor die Schwarzangler und dachten, sie so zu stoppen. Die Beiden gaben jedoch Gas und setzten mit hoher Geschwindigkeit zurück, so dass es fast zum Zusammenstoß gekommen wäre. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Um wen es sich bei den Schwarzanglern handelte, konnte nicht geklärt werden. Bei dem flüchtigen Pkw handelte es sich um einen SUV mit litauischem Kennzeichen. (JS)

