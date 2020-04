Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: W-LAN off - Beziehung auch

Erfurt (ots)

Zwischen einem 20-jährigen Mann und seiner gleichaltrigen Freundin kam es am Sonntagnachmittag zu einer Auseinandersetzung. Die junge Frau hatte zuvor den Internetzugang des Haushalts absichtlich unterbrochen, so dass ihr Lebensgefährte nicht mehr am Computer "zocken" konnte. Dies gipfelte in einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem Pärchen, in dessen Folge die Frau ihren Freund mit einem Messer bedrohte. Sowohl der Mann als auch seine Freundin blieben unverletzt. Der 20-Jährige erhielt folgend einen Platzverweis. Beide erwarten nun jeweils Anzeigen auf Grund diverser Gewaltdelikte. (NJ)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell