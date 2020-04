Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eigentümer gesucht

Erfurt (ots)

Am Wochenende konnten im Erfurter Norden mehrere, scheinbar herrenlose Fahrräder bzw. Fahrradteile aufgefunden werden. Im Bereich des Nordparks stellten Polizeibeamte nach einem Zeugenhinweis zwei Fahrradrahmen der Marken "HEAD" und "GHOST" sicher, in der Paul-Schäfer-Straße fielen ihnen ein Pedelec der Marke "Cube" und ein Mountainbike von "McKenzie" in die Hände. Zu guter Letzt wurden ein "Rixe"-Damenrad und ein "Everest"-Damenrad in Stotternheim aufgefunden und an die Polizei übergeben. Bisherige Überprüfungen zu den Fahrrädern verliefen negativ, die Polizei sucht nun die Eigentümer der herrenlosen Gegenstände und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. (NJ)

