Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Gartenlaube

Sömmerda (ots)

Am Sonnabend teilte eine Gartenbesitzerin der Polizei Sömmerda mit, dass in ihren Garten in Sömmerda eingebrochen wurde. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass unbekannte Täter durch ein Fenster in die Gartenlaube eindrangen. Aus dem Inneren entwendeten die Täter eine Kiste mit Schrauben, Nägeln und verschiedenen Bohrern. Die Höhe des Beuteschadens beläuft sich auf ca. 50 Euro. (FR)

