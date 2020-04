Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Löschung

Erfurt (ots)

Der unbekannte Täter, der am 28.12.2019 gegen 15:00 Uhr am Backshop im Hauptbahnhof Erfurt einem 81-Jährigen die Geldbörse gestohlen hat und am selben Tag einen Geldbetrag in Höhe von 1000 Euro abgehoben hat, konnte ermittelt werden. Die Erfurter Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und den Medien für die aktive Fahndungsunterstützung nach dem Dieb.

