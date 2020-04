Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rotlicht missachtet- Frau verletzt

Am Samstag, den 25.04.2020 gegen 10:00 Uhr, ereignete sich an der Autobahnauffahrt am Haarberg ein Verkehrsunfall. Eine stadtauswärts fahrende 55-jährige Erfurterin missachtete die für sie rote Ampel. Hierbei touchierte sie mit ihrem Skoda Fabia den von der Autobahn bei grünem Lichtzeichen abfahrenden Mercedes. Die Skodafahrerin wurde leicht verletzt ins Katholische Krankenhaus eingeliefert, der 49-jährige Mercedesfahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 20.000,- Euro. Die Unfallstelle wurde abgesichert, es kam nur zu geringer Verkehrsbeiträchtigung. (MA)

