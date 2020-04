Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Keller eingebrochen

Landkreis Sömmerda (ots)

Diebe brachen in Kindelbrück und in Walschleben Keller auf. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zu den Mehrfamilienhäusern und brachen die Kellertüren auf. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie es vor allem auf Werkzeuge abgesehen. So fehlen u. a. Bohrmaschinen, Akkuschrauber, Taschenlampe usw. der Wert der Beute beträgt ca. 1000 EUR. (JS)

