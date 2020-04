Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Widerstandshandlungen

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht wurden mehrere Polizeibeamte bei unterschiedlichen Einsätzen angergriffen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am Abend wurden Beamte in die Meyfartstraße gerufen, da ein Mann gegenüber seiner Ehefrau handgreiflich wurde. Als die Polizisten eintrafen ging er auf die Beamten los und versuchte sie mit Fäusten zu schlagen und zu treten. Er wehrte sich massiv gegen die Maßnahmen und musste zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert werden. Ihm wurde ein Kontaktverbot ausgesprochen und er musste den Bereich verlassen. Eine stark alkoholisierte Frau rastete ebenfalls gegenüber der Polizei aus. Gegen Mitternacht waren die Polizisten im Bereich der Bebelstraße im Einsatz, da sich Anwohner wegen Lärm beschwert hatten. Die aggressive Frau versuchte die Polizisten zu schlagen, auch sie wurde zu Boden gebracht. Als sie sich beruhigt hatte und ihr die Handfesseln abgenommen werden konnten, verließen die Beamten die Wohnung. Kurz darauf verließ die Betrunkene ebenfalls die Wohnung und trat gegen ein Fahrzeug. Als sie bemerkte, dass die Polizisten alles mitbekommen hatten, versuchte sie sich zu verstecken. Sie wehrte sich erneut gegen die Maßnahmen, beleidigte die Polizisten und musste ein zweites Mal gefesselt werden. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest erreichte sie einen Wert von knapp 2,4 Promille. Die nachte durfte die Frau in Gewahrsam verbringen, heute Morgen wurde sie entlassen. (JS)

