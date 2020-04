Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Cuttermesser bedroht

Erfurt (ots)

In Erfurt kam es gestern Mittag zu einem räuberischen Diebstahl. Ein Unbekannter stahl in einem Einkaufsmarkt zwei Rucksäcke, außerdem versuchte er einen hochwertigen Werkzeugkoffer aus dem Geschäft zu schmuggeln. Der Koffer löste beim Verlassen des Marktes Alarm aus und ein Angestellter verfolgte den flüchtenden Täter. Als ein Security Mitarbeiter sich dem Dieb in den Weg stellte, zückte dieser ein Cutter Messer und bedrohte den Mann. Er konnte daraufhin mit den gestohlenen unerkannt Rucksäcken flüchten, den Werkzeugkoffer ließ er zurück. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell