Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wer kennt diesen Mann?

Erfurt (ots)

Ein 81-Jährige kaufte am 28.12.2019 gegen 15:00 Uhr am Backshop im Hauptbahnhof Erfurt ein. Nachdem er bezahlt hatte, legte der Senior zum Verstauen seiner Ware sein Portemonnaie auf den Tresen des Backshop ab. Als er das Portemonnaie wieder an sich nehmen wollte, stellte der Rentner den Diebstahl der Geldbörse fest. Neben Bargeld gelangte der Dieb so auch an persönliche Dokumente und die Bankkarte des 81-Jährigen. Noch am selben Tag um 15:31 Uhr kam die EC-Karte des Geschädigten am Sparkassenautomat am Herrenberg zum Einsatz, dabei hob ein unbekannter Täter einen Geldbetrag in Höhe von 1000 Euro ab. Die PIN hatte der Rentner in seinem Portemonnaie aufbewahrt. Die Erfurter Kriminalpolizei sucht den abgebildeten Mann. Hinweise bitte an die KPI Erfurt unter der Rufnummer: 0361/ 7443 1465.

