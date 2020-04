Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erwischt

Erfurt (ots)

Am gestrigen Tag wurde eine Geschwindigkeitskontrolle in der Gemarkung Großbrembach in Richtung Buttstädt durchgeführt. Während der Kontrollzeit (ca. 4:20 Stunden) hielten sich 19 Verkehrsteilnehmer nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 bzw. 100 km/h. Die höchstgefahrene Geschwindigkeit betrug 139 km/h. Eine weitere Geschwindigkeitskontrolle wurde in der Gemarkung Erfurt-Schmira, in Richtung Gotha, durchgeführt. Hier überschritten innerhalb in 4:40 Stunden 37 Fahrzeuge die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70km/h. Ein Fahrzeugführer muss mit einem Fahrverbot rechnen, da dieser die Kontrollstelle mit 148 km/h durchfuhr. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell