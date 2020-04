Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrzeuge beschädigt

Erfurt (ots)

In der Theo-Neubauer-Straße beschädigten Unbekannte in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch drei Fahrzeuge. Sie schlugen die Scheibe eines Skoda ein und zerstörten die Außenspiegel eines VW und eines Fords. Wer für den Vandalismus verantwortlich ist, ist nicht bekannt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1100 EUR. Zwei Motorräder wurden in der Raiffeisenstraße umgeworfen. Auch hier kamen die Täter in den Nachtstunden und blieben unentdeckt. Der Schaden wird auf 800 EUR geschätzt. (JS)

