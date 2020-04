Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zügig unterwegs

Erfurt (ots)

Am gestrigen Tag wurde u. a. eine Geschwindigkeitskontrolle in Erfurt, Hannoversche Straße in Richtung Gothaer Platz, durchgeführt. Hier überschritten innerhalb von 5Stunden 83 Fahrzeuge die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80km/h. Zwei Fahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. "Spitzenreiter" war der Fahrer eines Audis aus dem Landkreises Sömmerda mit 133 km/h. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell