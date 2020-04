Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aggressiv

Erfurt (ots)

Mit einem 22-jährigen aggressiven Mann bekamen es Samstagabend Polizeibeamte in Sömmerda zu tun. Die Beamten waren im Bereich des Stadtparks unterwegs, als ihnen auf dem Schotterparkplatz ein junger Mann auffiel, der mit seinem Auto driftete. Die Polizisten unterzogen den 22-Jährigen einer Kontrolle. Der Mann leistete den Anweisungen der Beamten keine Folge, er wehrte sich und es führte schließlich zum Widerstand in dessen Folge er einen Polizisten in den Finger biss. Neben dieser Anzeige wird nun auch wegen Beleidigung gegen den 22-Jährigen ermittelt, da er der Beschimpfungen gegenüber den Polizisten nicht müde wurde. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell