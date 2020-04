Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkohol gestohlen

Erfurt (ots)

Zwei Flaschen Schnaps stahl ein 28-Jähriger am Wochenende aus einem Einkaufsmarkt in Sömmerda. Ein Zeuge hatte den Dieb beobachtet und informierte eine Mitarbeiterin über den Langfinger. Als dieser den Markt verließ, sprach die Angestellte den 28-Jährigen an. Sie stellte sich dem Mann in den Weg und hielt ihn fest. Der Dieb riss sich los und verletzte die Frau dabei leicht. Umfangreiche Ermittlungen führten schließlich zu dem Täter, der einige Stunden später an seiner Wohnanschrift gestellt werden konnte. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet. (JS)

