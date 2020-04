Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Drogen oder Alkohol

Erfurt (ots)

Mehrere Autofahrer die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Alkohol standen, stellte die Polizei am Wochenende fest. Ein 22-jähriger Autofahrer wurde in der Stotternheimer Straße einer Kontrolle unterzogen. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hatte Drogen genommen. Auch ein 35-Jähriger hatte Rauschgift konsumiert, er wurde in der Liebknechtstraße kontrolliert. Mit über 2,00 Promille war ein Radfahrer in der Gisperslebener Straße unterwegs. Knapp 1,6 Promille erreichte ein Autofahrer in der Mitterhäuser Straße. Auch er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen alle Männer wurde Anzeige erstattet und Blutentnahmen veranlasst. (JS)

