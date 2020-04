Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eingebrochen

Erfurt (ots)

Am Wochenende wurden bei der Polizei wieder aufgebrochene Keller und Garagen angezeigt. So drangen Diebe in vier Garagen in der Kalkreiße an, bei drei Garagen scheiterten die Unbekannten, es entstand ein Schaden von ca. 1700 EUR. Gestohlen wurden Werkzeuge im Wert von 1300 EUR sowie Motorradteile. Fahrräder aus Kellern und von Grundstücken verschwanden u. a. in der Iderhoffstraße, Walter-Gropius-Straße und in der Elisabethstraße. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.

