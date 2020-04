Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf Diebestour

Erfurt (ots)

In einem Einkaufsmarkt in Mittelhausen war gestern Nachmittag eine Diebesbande unterwegs. Die beiden Frauen und der Mann wurden dabei erwischt, wie sie Kunden die Geldbörsen stahlen. Der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma konnte beobachten, wie eine der Frauen versuchte an das Portemonnaie eines Kunden zu gelangen. Die andere Frau gab ihr Sichtschutz und versuchte so die Diebstahlshandlung zu verdecken. Der Mann spionierte den Bereich ebenfalls aus und als er bemerkte, dass das Duo aufgeflogen war, warnte er die Frauen. Das Trio versuchte zu flüchten, dem Security Mitarbeiter gelang es aber die Frauen festzuhalten und der Polizei zu übergeben. Der unbekannte Mann konnte fliehen. Beide Frauen wurden vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung der Diebinnen wurde eine Geldbörse aufgefunden die sie ebenfalls kurz zuvor in dem Markt gestohlen hatten. Die Börse konnte der 69-jährigen Kundin zurückgegeben werden. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurden die Frauen wieder auf freien Fuß gesetzt. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell