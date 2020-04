Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Garage aufgehebelt

Landkreis Sömmerda (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag brachen Unbekannte in eine Garage in Sprötau ein. Die Diebe hatten es auf zwei Notstromagregate abgesehen. Die Beute hat einen Wert von 250 EUR. Polizeibeamte der PI Sömmerda stellten dann heute Nacht in Sömmerda Geräusche in einer Tiefgarage fest und trafen einen 38-Jährigen an. Die Beamten entdeckten in der Garage ein solches Notstromagregat. Da der Mann keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, wurde das Gerät sichergestellt. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. (JS)

