LPI-EF: Diebesduo gesucht

Am 27.07.2019 gingen die zwei abgebildeten Männer in der Erfurter Innenstadt auf Diebestour. In einer Parfümerie im Anger 1 stahlen sie Flacons im Wert von 300 EUR. Eine Mitarbeiterin erwischte das Duo und forderte sie auf, die Waren zurück zu stellen. Die Diebe kamen der Aufforderung nach und verließen das Geschäft. Danach machten sie sich in der Parfum Abteilung im Kaufhaus des Centers zu schaffen. Auch hier ließen sie hochwertige Düfte im Gesamtwert von über 300 EUR mitgehen. Sie steckten ihre Beute wieder in den Rucksack und wurden wieder erwischt. Der Ladendetektiv versuchte die Beiden zu stellen und schaffte es noch ihnen den Rucksack samt Beute zu entreißen. Die Unbekannten konnten aber fliehen. Wer kennt die abgebildeten Täter? Hinweise nimmt die KPI Erfurt unter der Rufnummer: 0361/ 7443 1465 entgegen. (JS)

