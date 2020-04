Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dreiste Diebe

Erfurt (ots)

In einer Kleingartenanlage in der Gneisenaustraße trieben sich gestern Abend zwei Ganoven herum. Die beiden jungen Männer im Alter von 17 und 18 versuchten gegen 19 Uhr in eine Gartenlaube einzubrechen, was ihnen aber nicht gelang. Sie begaben sich auf das Nachbargrundstück und wurden dabei von dem Datschenbesitzer überrascht. Das Duo bekam flinke Füße und flüchtete. Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung konnten die Beiden gestellt werden. Sie hatten ein Fahrrad bei sich welches sie kurz zuvor gestohlen hatten. Das Rad wurde sichergestellt und konnte dem Eigentümer zurückgegeben werden. (JS)

