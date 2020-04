Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiges Werkzeug verschwunden

Landkreis Sömmerda (ots)

Diebe verschafften sich in der Nacht von Sonntag zu Montag Zugang zu einem Firmengelände in Markvippach. Die ungebetenen Gäste stiegen vermutlich über einen Zaun und machten sich an einem abgestellten Pkw zu schaffen. Sie beschädigten das Auto und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Offenbar wurden die Diebe fündig. Sie stahlen Werkzeuge im Wert von ca. 5000 EUR, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 EUR. (JS)

