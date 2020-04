Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Heimlich geöffnet

Erfurt (ots)

Am Osterwochenende stellten Zivilkräfte der Erfurter Polizei einen geöffneten Friseursalon fest. Sie konnten beobachten, wie einem potentiellen Kunden nach Anklopfen die verschlossene Tür geöffnet wurde, die Vorhänge im Laden waren zugezogen, so dass man keinen Einblick in das Geschäft hatte. Als die Beamten dann selbst bei dem Barbier anklopften und ihnen Einlass gewährt wurde, stellten sie abgeschnittene Haare und zwei Mitarbeiter in dem Salon fest. Der Kunde war offensichtlich durch ein Fenster geflüchtet. Den Ladeninhaber erwartet nun eine empfindliche Strafe, die mehrere tausend Euro betragen kann. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell